Yazın gelmesiyle yazın vazgeçilmezlerinden biri olan süt mısır tezgahlarda yerini almaya başladı. Mısır, pek çok kişinin severek yediği, vazgeçilmez gıdalardan bir tanesidir. Mısır, lezzetinin yanı sıra yüksek lif ve içerdiği vitaminler sayesinde oldukça faydalıdır. Potasyum deposu olan mısır, kalsiyum, demir, protein, sodyum B-6 ve B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitki olan mısır, bir tahıl ürünüdür. Vitamin açısından oldukça zengin olan mısır karbonhidrat açısından da oldukça zengindir. Doymamış yağ ve sodyum içeren mısır kalsiyum, magnezyum ve demir de içerir.

Peki, lezzetinin yanı sıra mısırın başka ne faydaları var? Uzmanlar, mısırın sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor. İşte mısırın faydaları...

Sindirim sistemi için faydalıdır: Mısır lif açısından oldukça zengindir. Mısırın yüksek miktarda karbonhidrat içermesi sindirim sistemi ve bağırsak sağlığını korur. Sindirim sistemi sağlığı açısından oldukça faydalı olan mısırın bu özelliği sayesinde bağırsak sendromu, kabızlık, ishal gibi sorunlar oluşmaz. Kilo vermeye yardımcıdır. Hemoroid (basur) sorunu olanlar için faydalı bir yiyecektir.

Kansızlığa iyi gelir: Kansızlığın meydana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de B12 ve folik asitlerin vücutta yetersiz miktarda olmasıdır. Mısır, kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu temel besinleri de sağlar ve kansızlığın en önemli sebeplerinden biri olan demir eksikliğini gidermede önemli rol oynar.

Enerjiyi artırır: Mısır kısa ve uzun vadede enerji verir. Mısır ayrıca beyin ve sinir sistemi sağlığını korumak için de oldukça önemlidir. Mısır enerji depolamaya yardımcı olduğu için sporcular tarafından sıkça tüketilir. Kaybedilen enerjiyi geri getirmesi için ise mısırın egzersizden 1-2 saat önce tüketilmesi gerekir.

Mısır kilo vermeyi kolaylaştırır: Mısır kilo vermek isteyen kişiler için de tercih edilen bir besindir. Mısır sindirim sistemini, özellikle bağırsak hareketlerini canlı tuttuğu için kilo vermeye yardımcıdır.

Mısır diyabet ve hipertansiyonu önler: Mısır, diyabet (şeker hastalığı) sorunları olan kişilere yardımcı olur. Düzenli olarak mısır tüketilmesi insülin bağımlılığı olmayan diyabet hastaları için faydalıdır. Mısır, B vitamini, protein ve karbonhidratlar yardımıyla böbreküstü bezlerinin işleyişini de destekleyerek stresi önler.

Mısır göz sağlığı için faydalıdır: Mısır görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler içerir. Bunun yanında beta-karoten de içerir. Bu da kişinin daha iyi görmesini sağlar. Mısır içerdiği A vitamini sayesinde de uzun vadede göz sağlığını korur.

Kemik sağlığı için yararlıdır: Mısır güçlü bağ dokusu sağlar. Kemikler, bağ, tendon, kas ve kıkırdaktan oluşan bağ dokusu sağlığı için oldukça faydalıdır. Bir bardak mısır günlük manganez ihtiyacının yüzde 12’sini içerir. Mısır içerdiği, demir, bakır, fosfor gibi maddeler sayesinde de bağ dokusuna katkı sağlar.

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