Yazın gelmesiyle yazın vazgeçilmezlerinden biri olan süt mısır tezgahlarda yerini almaya başladı. Mısır, pek çok kişinin severek yediği, vazgeçilmez gıdalardan bir tanesidir. Mısır, lezzetinin yanı sıra yüksek lif ve içerdiği vitaminler sayesinde oldukça faydalıdır. Potasyum deposu olan mısır, kalsiyum, demir, protein, sodyum B-6 ve B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir.
Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitki olan mısır, bir tahıl ürünüdür. Vitamin açısından oldukça zengin olan mısır karbonhidrat açısından da oldukça zengindir. Doymamış yağ ve sodyum içeren mısır kalsiyum, magnezyum ve demir de içerir.
Peki, lezzetinin yanı sıra mısırın başka ne faydaları var? Uzmanlar, mısırın sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor. İşte mısırın faydaları...
Sindirim sistemi için faydalıdır: Mısır lif açısından oldukça zengindir. Mısırın yüksek miktarda karbonhidrat içermesi sindirim sistemi ve bağırsak sağlığını korur. Sindirim sistemi sağlığı açısından oldukça faydalı olan mısırın bu özelliği sayesinde bağırsak sendromu, kabızlık, ishal gibi sorunlar oluşmaz. Kilo vermeye yardımcıdır. Hemoroid (basur) sorunu olanlar için faydalı bir yiyecektir.
Kansızlığa iyi gelir: Kansızlığın meydana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de B12 ve folik asitlerin vücutta yetersiz miktarda olmasıdır. Mısır, kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu temel besinleri de sağlar ve kansızlığın en önemli sebeplerinden biri olan demir eksikliğini gidermede önemli rol oynar.
Enerjiyi artırır: Mısır kısa ve uzun vadede enerji verir. Mısır ayrıca beyin ve sinir sistemi sağlığını korumak için de oldukça önemlidir. Mısır enerji depolamaya yardımcı olduğu için sporcular tarafından sıkça tüketilir. Kaybedilen enerjiyi geri getirmesi için ise mısırın egzersizden 1-2 saat önce tüketilmesi gerekir.
Mısır kilo vermeyi kolaylaştırır: Mısır kilo vermek isteyen kişiler için de tercih edilen bir besindir. Mısır sindirim sistemini, özellikle bağırsak hareketlerini canlı tuttuğu için kilo vermeye yardımcıdır.
Mısır diyabet ve hipertansiyonu önler: Mısır, diyabet (şeker hastalığı) sorunları olan kişilere yardımcı olur. Düzenli olarak mısır tüketilmesi insülin bağımlılığı olmayan diyabet hastaları için faydalıdır. Mısır, B vitamini, protein ve karbonhidratlar yardımıyla böbreküstü bezlerinin işleyişini de destekleyerek stresi önler.
Mısır göz sağlığı için faydalıdır: Mısır görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler içerir. Bunun yanında beta-karoten de içerir. Bu da kişinin daha iyi görmesini sağlar. Mısır içerdiği A vitamini sayesinde de uzun vadede göz sağlığını korur.
Kemik sağlığı için yararlıdır: Mısır güçlü bağ dokusu sağlar. Kemikler, bağ, tendon, kas ve kıkırdaktan oluşan bağ dokusu sağlığı için oldukça faydalıdır. Bir bardak mısır günlük manganez ihtiyacının yüzde 12’sini içerir. Mısır içerdiği, demir, bakır, fosfor gibi maddeler sayesinde de bağ dokusuna katkı sağlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.