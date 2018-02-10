Mardin'de araç çarpması sonucu kalçası kırılan Miskin ve kulağındaki enfeksiyondan dolayı terk edilen Leo adlı köpekler yapılan tedavilerinin ardından Almanya’da 2 aile tarafından sahiplenildi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Miskin, Hamburg’a, Leo da uçakla Münih’e gönderildi.

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