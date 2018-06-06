ABD Güzellik Yarışması Miss America katılımcıları artık bikini ve mayolarla podyumda yürümeyecek.

Alınan karara göre, Eylül 2018'de Atlantic City'de gerçekleşecek olan yarışmada katılımcılar artık bikini ve mayolarla juri üyelerinin karşına çıkmayacak.

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre artık yarışmacıların "iç güzelliklerine" daha fazla önem verilecek, özellikle jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatlar daha fazla önem kazanacak.

Yarışmacılar ayrıca kendilerini daha iyi hissetikleri, kişiliklerini öne çıkaran elbiseleri giymekte özgür olacak.

Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

BYE BYE BİKİNİ

Organizatörler bikini kararını sosyal medyada #byebyebikini hashtagiyle duyurdu.

ME TOO'YA DESTEK VERMİŞTİ

Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson kadın haklarını savunma konusunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Gretchen Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.

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