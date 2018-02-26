3 | 17

Anahita ismi Farsça "muhterem", "saygıdeğer" anlamına geliyor. Anahita Rehbein, isminin Farsça olduğunu, annesinin üniversite yıllarında çok sevdiği İranlı kız öğrenci arkadaşına, "Bir kızım olursa, senin adını koyacağım" diye söz verdiğini söyledi.