'Miss&Mr Model Of Turkey'in kazananları belli oldu

17 yıldır düzenlenen ‘Miss&Mr Model Of Turkey’ yarışmasının kazananları İzmir’de gerçekleştirilen final gecesiyle belli oldu. HT Magazin'in haberine göre, aralarında Miss&Mr Model of Turkey kurucu başkanı Akif Örük ve HT Egeli Halkla İlişkiler Müdürü Demet Kebapçılar’ın yanı sıra Fatih Ürek ve Banu Zorlu gibi sanatçıların da bulunduğu jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Gizem Sevim ve Talha Kaymak taç giydi. Törene Fatih Ürek, Banu Zorlu ve Yılmaz Taner şarkılarıyla renk kattı.

MİSS&MİSTER MODEL BELLİ OLDU

HT EGELİ’nin desteğiyle düzenlenen ‘Miss&Mr Model Of Turkey’ adlı yarışmanın kazananları Palm Wings Ephesus Resort’ta gerçekleşen muhteşem final gecesiyle belli oldu. Sunuculuğunu Fatoş Seymen ve Barış Baysal’ın üstlendiği geceye Fatih Ürek, Oğuz Berkay Fidan, Banu Zorlu ve Yılmaz Taner söyledikleri şarkılarla renk kattı.

16 KADIN, 16 ERKEK YARIŞTI

Aralarında Miss&Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük ve HT Egeli Halkla İlişkiler Müdürü Demet Kebapçılar’ın yanı sıra Fatih Ürek ve Banu Zorlu gibi sanatçı- ların da bulunduğu jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 16 kadın, 16 erkek finalist arasından Gizem Sevim ve Talha Kaymak Miss&Mr Model Of Turkey 2017 seçildi.

Alara Yeşilöz ve Sunay Kurtuluş Miss&Mr Model Of Turkey 2017’nin ikincileri, Ahenk Dourmouchev ve Tolga Kulakçı’ysa üçüncüleri oldu. ‘Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Fotomodel’ dalında Deniz Orhun ve Gencer Güvercin, ‘Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Future’ dalında Yaren Günaydın ve Kaan Hancı, ‘Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Swimsuit’ dalındaysa Gülşah Paşaoğlu ve Cemil Aybars, finale isimlerini yazdırdı.

