Miss Turkey 2017 birincisi: Aslı Sümen

Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.



Yeni sonuçlara göre Aslı Sümen, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek "Miss World"de, Pınar Tartan, ABD'de düzenlenecek "Miss Universe"de, Yasemin Çoklar ise Polonya'da düzenlenecek "Miss Supranational"da Türkiyeyi temsil edecek.



ASLI SÜMEN KİMDİR?



Aslı Sümen Mersin doğumludur.



23 yaşında ve 1.72 boya sahiptir.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezundur.



Aslı Sümen, mankenlik ve fotomodellikle uğraşmaktadır.

Aslı Sümen

Miss Turkey