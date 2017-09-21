Miss Turkey 2017 için heyecan sürerken, seyirciler Miss Turkey 2017'nin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Türkiye'yi temsil edecek dört güzelin seçileceği gece bu akşam başlayacak. Peki, Miss Turkey 2017 hangi kanalda yayınlanacak? Miss Turkey 2017 saat kaçta başlayacak? Miss Turkey 2017 finalistleri kimler?

MİSS TURKEY 2017 HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Miss Turkey 2017'de Türkiye'nin en güzel kızı bu akşam belli olacak. Yüzlerce kişi arasından seçilen 20 finalist, bu gece ilk dörde girmek için yarışacak. Saat 21.00'de başlayacak olan yarışma, 1an TV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayriyeten Miss Turkey'in resmi hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek.

Miss Turkey 2017, 91 yıl sonra aynı yerde 20 yarışmacının katılımıyla düzenlenecek. Tam 91 yıl önce, 1926 yılında Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde, birbirinden güzel 20 genç kız ilk dörde girmek için yarışacak.

MİSS TURKEY ADAYLARI

1-Itır Esen Yaş: 18 Boy: 1,80 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 2-Alara Kaya Yaş: 21 Boy: 1,77 Doğum yeri: İstanbul BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 3-Gözde Baddal Yaş: 23 Boy: 1,77 Doğum yeri: İzmir GÖZTEPE KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNU 4-Özge TürkYılmaz Yaş: 21 Boy: 1,75 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MODA VE TEKSTİL TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 5-Emire Cansu Kurtaran Yaş: 21 Boy: 1,78 Doğum yeri: Bursa EYNSFORT COLLEGE MEZUNU 6-Ceren Baykan Yaş: 20 Boy: 1,76 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 7-Ekinsu Kansu Yaş: 21 Boy: 1,77 Doğum yeri: Ankara BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEK OKULU, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 8-Beril Altuntaş Yaş: 18 Boy: 1,73 Doğum yeri: Giresun GİRESUN FEN LİSESİ MEZUNU 9-Deniz Görgülü Yaş: 20 Boy: 1,73 Doğum yeri: Bursa ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU, ANESTEZİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 10-Buse Çekmeceli Yaş: 21 Boy: 1,70 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 11-Merve Argun Yaş: 19 Boy: 1,72 Doğum yeri: Almanya MAX-HACHENBURG-SCHULE, OPERASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNU 12-Aslı Sümen Yaş: 23 Boy: 1,72 Doğum yeri: Mersin ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU 13-Hazal Karasıkı Yaş: 21 Boy: 1,75 Doğum yeri: Balıkesir MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ,GAZETECİLİK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 14-Bahar Gençalp Yaş: 20 Boy: 1,74 Doğum yeri: İstanbul OKAN ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 15-Suna Yıldırım Yaş: 23 Boy: 1,77 Doğum yeri: Giresun YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ, SON SINIFI ÖĞRENCİSİ 16-Bahar Merve Zırhlı Yaş: 20 Boy: 1,75 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEK OKULU, FİZİK TEDAVİ MEZUNU 17-Betül Ekşi Yaş: 19 Boy: 1,80 Doğum yeri: İstanbul İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 18-Andrea Raema Mungiu Yaş 20 Boy 1,80 Doğum yeri: Romanya EGE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU, ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 19-Yasemin Çoklar Yaş: 19 Boy: 1,78 Doğum yeri: İstanbul BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 20-Pınar Tartan Yaş: 20 Boy: 1,83 Doğum yeri: İzmir YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey 2017 adayları