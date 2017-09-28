Miss Universe İspanya güzeli Pilar Magro suya düştü

İspanyol güzel Pilar Magro, havuz başında yapılan yürüyüş sırasında adımını boşluğa attı ve suya düştü. Olay sırasında diğer yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemezken, Magro bir başkasının yardımıyla sudan çıkarıldı.

Şoku atlatan manken, ayakkabılarını çıkarıp daha sonra tekrar suya atladı ve moral alkışları eşliğinde oteldeki odasına döndü.

İspanyol basınında, Magro’nun yarışmaya katılamadığı ve bu talihsiz olay gerçekleşmese birinci olabileceği ifadelerine yer verildi.

Pilar Magro