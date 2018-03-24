Miss Venezuella güzellik yarışması, yolsuzluk ve seks skandalının ardından süresiz olarak askıya alındı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre skandal, devlete ait petrol şirketine açılan yolsuzluk davasında, bazıları güzellik tacı giymiş adayların, yargılanan kamu görevlileri, siyasetçiler ve işadamlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerinin iddia edilmesiyle patlak verdi.

Sosyal medyada yankı bulan bu iddialar üzerine Miss Venezuella güzellik yarışması organizasyonu, iç denetim bitene kadar yarışmanın aksıya alınacağını açıkladı. Yarışmaya aday hazırlayan bir “güzellik eğitim merkezi” de kapatıldı. 32 milyon nüfuslu Venezüella, uluslararası güzellik yarışmalarında en başarılı ülkelerden biri. Ülke, bugüne kadar 7 kâinat, 6 da dünya güzeli çıkardı.

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