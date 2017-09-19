Mission E'nin fiyatı açıklandı, Tesla'ya rakip olacak

Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, aracın 2019 sonunda satışa çıkacağını ve fiyatının Panamera'nın giriş seviyesine çok yakın olacağını açıkladı. Blume'un bu açıklamaları Mission E'nin fiyatının 85 bin dolardan başlayacağına işaret ediyor.

Porsche'tan daha önce yapılan açıklamada aracın 2020'ye kadar yollarda olacağı belirtilmiş ancak fiyat açıklanmamıştı.

Mission E 240 km hıza ulaşabiliyor, 0-100 km hızlanmasını ise 6.2 saniyede tamamlıyor. Buna karşılık Tesla Model S 0-100 km hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor.

Mission E'nin pilinin yüzde 80'i 15 dakikada şarj edilebiliyor ve o haliyle 400 km gidebiliyor. Araç ful şarjla ise 500 km menzile ulaşıyor. Tesla Model S ise ful şarjla 480 km gidebiliyor.

Tesla Model S fiyatları 70 bin ile 90 bin dolar arasında değişiyor.