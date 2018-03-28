MİT TIR'ları davasında duruşmalar kapalı yapılacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan ilk duruşmaya 15 tutuklu sanık ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Cumhuriyet savcısı, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

DHA'nın haberine göre, bu talebe karşı söz alan sanık avukatları ise duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savunarak talebin reddini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olduğunu, Yargıtay'da görülen ana dava duruşmalarının da kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle CMK'nın 182 maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşmaların 5 gün sürmesi bekleniyor.

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