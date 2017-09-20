"MİT tırlarını durduran subayların imamı" olduğu tespit edilen Süleyman Gürbüz tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, "tırları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Gürbüz, geçen ay Mersin'de örgütün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen Süleyman Gürbüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Gürbüz'ü, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Süleyman Gürbüz'ün, MİT'e ait tırların 19 Ocak 2014'te Adana ili Ceyhan ilçesinde durdurularak aranması maksadıyla faaliyette görev alan MİT mensuplarının telefonlarının 7 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince dinlenmesi, tırların Ankara'da takip edilmesi ve Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeline tırlarla ilgili bilgiler aktarılarak sahte ihbarın yapılması eyleminin organizesinde görev alan ve Ankara, Adana, Mersin bölgesinde TSK içerisine sızmış FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının örgüt imamlığını yapan sivil kişilerden olduğu belirtildi.

Sanık Gürbüz'ün tırların durdurulmasına ilişkin Nevşehir'de yapılan toplantıya katıldığı, örgüt içi iletişimi sağlamak için operasyonel hat kullandığı kaydedilen iddianamede, diğer sanıkların Gürbüz'ün örgüt içerisinde önemli bir pozisyonda görev yaptığına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürbüz'ün, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile "Bylock"tan mesajlaştıkları da dava dosyasına girdi.

Bu arada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "Selam Tevhid'de kumpas" davası ile birleştirilme talebine ilişkin olarak ise MİT tırları dosyasının önceden "Selam Tevhid'de kumpas'' dosyasından ayrılıp Yargıtay'a gönderilmesini gerekçesi göstererek, iddianamenin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Söz konusu dava dosyası Yargıtay'a bu hafta gönderildiği öğrenildi.

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