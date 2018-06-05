Mito Hollyhock - Ehime FC maçı rakamları

Japonya İmparatorluk Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Mito Hollyhock, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Ev sahibi Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ehime FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 460. İddaa'da Mito Hollyhock kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ehime FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mito Hollyhock son haftadaki Zweigen Kanazawa müsabasında 2-1 yenildi.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.