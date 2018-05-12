Mito Hollyhock - Fagiano Okayama maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Mito Hollyhock, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Fagiano Okayama takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Mito Hollyhock 15 puanla 19. sırada, Fagiano Okayama 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Fagiano Okayama son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Mito Hollyhock kazanır 2.90, berabere biter 2.80, Fagiano Okayama kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mito Hollyhock son haftadaki Zweigen Kanazawa müsabasında 2-1 yenildi.

Fagiano Okayama ise Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Fagiano Okayama, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fagiano Okayama 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.