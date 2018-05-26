Mito Hollyhock - Fukuoka maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Mito Hollyhock, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Fukuoka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. 18 puanlı Mito Hollyhock 16. sırada bulunuyor, Fukuoka 26 puana sahip ve 4. sırada. Mito Hollyhock son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 222 kodlu maçı oynayanlar; Mito Hollyhock galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Fukuoka galibiyet oranı 1.90.

Mito Hollyhock son haftadaki Zweigen Kanazawa müsabasında 2-1 yenildi.

Fukuoka, Fagiano Okayama karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

Fukuoka, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fukuoka 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.