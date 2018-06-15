Mito Hollyhock - Omiya maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında Mito Hollyhock ile Omiya, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Mito Hollyhock 21 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Omiya 25 puanda ve 9. sırada. Mito Hollyhock son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Omiya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 175. İddaa'da Mito Hollyhock kazanır 2.80, berabere biter 2.70, Omiya kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mito Hollyhock son haftadaki FC Gifu müsabasında 0-2 yenildi.

Omiya ise JEF United Chiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Mito Hollyhock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Mito Hollyhock, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Omiya, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Omiya 11 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.