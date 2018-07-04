12 | 26

Bu figürü koruyucu bir figür olarak bugünün nazar boncuğu olarak düşünebiliriz. Antik mitoloji inancında Medusa kendisine bakan kötü niyetli kişileri bakışlarıyla taşa çevirebilen bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de belki mezarlarda dekoratif olmasının yanında koruyucu bir kimlik olarak da sıkça kullanılıyor."