Mitomani hastalığı nedir? Yalan söyleme rahatsızlığı olarak bilinen Mitomani hastalığının tedavisi ve neden ortaya çıktığı merak konusu. Uzman Psikolog Özge Genlik, sürekli yalan söylemenin 'mitomani'ye işaret olduğunu söyledi. Mitomani nedir? Mitomani yalan söyleme hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte Mitomani hastalığı ile ilgili merak edilenler...

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı, yalan söyleme rahatsızlığı olarak bilinir. Bu rahatsızlığa yakalanan kişilere ise mitoman adı verilir. Mitoman olan kişiler, dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için yalana başvururlar. Bu rahatsızlığı alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri bile inanırlar.

Mitoman rahatsızlığına yakalanan kişiler, söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için tedaviye ihtiyaç duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzman Psikolog Özge Genlik, ,"Sürekli yalan söyleme davranışının temelindeki faktörleri ortaya çıkararak ve ardından kişinin "öz"e güven duygusunun adım adım geri kazanılmasını hedefleyen psiko-terapi süreci ile eş zamanlı yürütülen farmakoterapi (ilaç tedavisi), kısa sürede kişinin iyileşmesini sağlayacaktır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülen sürecin yanı sıra kişinin birincil derece yakınlarının; onu olduğu gibi sadece kendisi olduğu için değer verdiklerini ve sevdiklerini sözel ve davranışsal boyutta ifade etmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

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