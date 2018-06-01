Mjallby - IK Oddevold maçı rakamları

Mjallby ve IK Oddevold, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 19 puanlı Mjallby 1. sırada bulunuyor, IK Oddevold 17 puana sahip ve 4. sırada. Mjallby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IK Oddevold, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 231. İddaa'da Mjallby kazanır 1.40, berabere biter 3.75, IK Oddevold kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjallby son haftadaki Ljungskile müsabasında 2-2 berabere kaldı.

IK Oddevold ise Oskarshamns AIK karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Mjallby, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

IK Oddevold, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. IK Oddevold, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.