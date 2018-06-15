Mjallby - Oskarshamns AIK karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney maçında Mjallby ile Oskarshamns AIK, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Mjallby 23 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Oskarshamns AIK 23 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Mjallby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Oskarshamns AIK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 195 kodlu maçı oynayanlar; Mjallby galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oskarshamns AIK galibiyet oranı 0.00.

Mjallby son haftadaki Ljungskile müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Oskarshamns AIK ise IK Oddevold maçında 1-1 berabere kaldı.

Mjallby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mjallby, kendi sahasında 17 gol attı, 4 gol yedi.

Oskarshamns AIK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Oskarshamns AIK, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.