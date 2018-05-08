Mjolner - Bodo Glimt karşılaşma önü

Norveç NM Kupası 3.Tur maçında Mjolner ile Bodo Glimt, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Mjolner, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bodo Glimt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Mjolner kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bodo Glimt kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjolner önceki hafta Bodo Glimt mücadelesinde 0-1 yenildi.

Bodo Glimt ise Mjolner maçında 0-1 kazandı.