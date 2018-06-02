Mjolner - Fram Larvik maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Mjolner, 03 Haziran 2018 Pazar günü Fram Larvik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. 12 puanlı Mjolner 7. sırada bulunuyor, Fram Larvik 9 puana sahip ve 9. sırada. Mjolner son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fram Larvik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 352 kodlu maçı oynayanlar; Mjolner galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram Larvik galibiyet oranı 0.00.

Mjolner son hafta oynanan Fram Larvik maçında 1-2 kazandı.

Fram Larvik ise Mjolner karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Mjolner, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Fram Larvik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram Larvik 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.