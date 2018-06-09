Mjöndalen - Ham Kam maçı ne zaman?

Mjöndalen ve Ham Kam, 10 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Mjöndalen 19 puanla 4. sırada, Ham Kam 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ham Kam son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 300 kodlu maçı oynayanlar; Mjöndalen galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Ham Kam galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Mjöndalen son haftadaki Ham Kam müsabasında 3-1 kazandı.

Ham Kam, Mjöndalen karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Mjöndalen, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Ham Kam, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ham Kam 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.