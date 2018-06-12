Mjöndalen - Haugesund maçı öncesi rakamlar

Norveç NM Kupası 4.Tur heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Haugesund takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Mjöndalen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Haugesund son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mjöndalen kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Haugesund sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Mjöndalen son haftadaki Lilleström müsabasında 3-0 yenildi.

Haugesund, Sandefjord karşılaşmaında 0-1 kazandı.