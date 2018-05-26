Mjöndalen - Sandnes maçı ne zaman?

Mjöndalen ve Sandnes, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 13 puanlı Mjöndalen 9. sırada bulunuyor, Sandnes 18 puana sahip ve 3. sırada. Mjöndalen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sandnes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mjöndalen kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Sandnes sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Mjöndalen son haftadaki Elverum müsabasında 0-3 kazandı.

Sandnes ise Fredrikstad maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mjöndalen, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Sandnes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandnes, 7 gol atarken 9 gol yedi.