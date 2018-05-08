Mjöndalen - Stabaek rakamlar

Norveç NM Kupası 3.Tur maçında Mjöndalen ile Stabaek, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Stabaek son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Mjöndalen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Stabaek kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjöndalen son haftadaki KFUM müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stabaek ise Falkenbergs FF karşılaşmasında 0-1 kazandı.