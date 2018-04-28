Mjöndalen - Tromsdalen maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 29 Nisan 2018 Pazar günü Tromsdalen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Mjöndalen 6 puanla 8. sırada, Tromsdalen 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tromsdalen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 604 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mjöndalen kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Tromsdalen sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Mjöndalen son hafta oynanan Elverum maçında 0-3 kazandı.

Tromsdalen, Kongsvinger karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Mjöndalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mjöndalen, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Tromsdalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tromsdalen, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.