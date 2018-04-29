Mjöndalen - Tromsdalen maçı ne zaman?

Mjöndalen ve Tromsdalen, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Mjöndalen 8. sırada bulunuyor, Tromsdalen 1 puana sahip ve 15. sırada. Mjöndalen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tromsdalen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 604. İddaa'da Mjöndalen kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Tromsdalen kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Mjöndalen önceki hafta Elverum mücadelesinde 0-3 kazandı.

Tromsdalen ise Kongsvinger maçında 0-1 kazandı.

Mjöndalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mjöndalen, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Tromsdalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tromsdalen, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.