Mjöndalen - Ullensaker / Kisa sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ullensaker / Kisa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 10 puanlı Mjöndalen 6. sırada bulunuyor, Ullensaker / Kisa 12 puana sahip ve 4. sırada. Mjöndalen son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ullensaker / Kisa, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Mjöndalen kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Ullensaker / Kisa kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Mjöndalen önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 3-1 kazandı.

Ullensaker / Kisa, Mjöndalen karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Mjöndalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mjöndalen, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ullensaker / Kisa, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.