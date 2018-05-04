Mlada Boleslav - Banik Ostrava maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Mlada Boleslav, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Banik Ostrava takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Mlada Boleslav 27 puanla 12. sırada, Banik Ostrava 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mlada Boleslav, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Banik Ostrava, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 297 kodlu maçı oynayanlar; Mlada Boleslav galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Banik Ostrava galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Mlada Boleslav son hafta oynanan Banik Ostrava maçında 1-1 berabere kaldı.

Banik Ostrava, Mlada Boleslav karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Mlada Boleslav, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 20 gol yedi.

Banik Ostrava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Banik Ostrava, 13 gol atarken 25 gol yedi.