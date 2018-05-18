Mlada Boleslav - Dukla Praha maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Mlada Boleslav, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Dukla Praha takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Mlada Boleslav 31 puanla 10. sırada, Dukla Praha 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Mlada Boleslav son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dukla Praha, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 206 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mlada Boleslav kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Dukla Praha sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mlada Boleslav önceki hafta Pribram mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Dukla Praha ise Slovacko karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Mlada Boleslav, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 20 gol yedi.

Dukla Praha, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Dukla Praha, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.