''Mladic'in yaşattığı acının yerini hiç bir ceza tutamaz''

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında verdiği müebbet hapis cezasını yerinde izleyen Boşnak savaş mağduru Fikret Alic, ülkesinde yaşanan acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmaması dileğinde bulundu.
AA'nın haberine göre; Bosna'daki savaş döneminde, Trnopolje Toplama Kampı'nın tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile "Time" dergisine kapak olan ve savaşın sembol isimlerinden biri haline gelen Alic de onlarca savaş mağduru ve kurban yakını ile birlikte Mladic'in karar duruşmasını Lahey'de izledi.
Mladic'in "soykırım", "insanlığa karşı işlenen suçlar" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapse çarptırılmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede buluna Alic, müebbet kararından kısmen memnun olduğunu söyledi.
Alic, "Savaş suçlusu Mladic nihayet müebbetle cezalandırıldı. Yaşadığımız acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmamasını diliyorum." dedi.
Karardan kısmen memnun olduğunu zira Prijedor'da yaşananların "soykırım" olarak değerlendirilmediğini söyleyen Alic, ICTY'nin yıl sonunda kapanmasının ardından ülke mahkemelerinde sürecek savaş suçu davalarında tanık olarak bulunmaya devam edeceğini ifade etti.
Henüz 11 yaşındayken memleketi Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma tanıklık eden Elvis Spiodic de duruşmayı Lahey'de izleyen kurban yakınlarından.
"SAVAŞIN KİMİN SORUMLULUĞUNDA OLDUĞU KANITLANDI"
Kararın Mladic hayattayken verilmesinin ve Mladic'in bizzat yaptıklarıyla yüzleşmesinin önemine işaret eden Spiodic, "Mladic'in yaşattığı acı ve kaybın yerini hiçbir ceza tutamaz. Karar sadece Srebrenitsa'da soykırım yapıldığının yeni bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Srebrenitsa'daki soykırımda eşi ve üç oğlunu kaybeden Nura Mustafic ise "Karardan memnunum. Savaşın kimin sorumluluğunda olduğu kanıtlandı. Bazılarının dedikleri gibi biz birbirimizi öldürmedik." ifadelerini kullandı.
ICTY, bugünkü karar duruşmasında "Bosna Kasabı" olarak bilenen Ratko Mladic hakkında "insanlığa karşı suçlar işlemek", "soykırım yapmak" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezası verdi.
Mladic, iddianamedeki 11 maddenin 10'unda suçlu bulundu. Eski Sırp komutan sadece iddianamenin ilk maddesinde yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde de "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.
Mladic, "soykırım" suçunun yanı sıra "insanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki sürgün, yok etmek, öldürmek, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemler suçlarından ve ayrıca "savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek" başlığı altında öldürmek, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırılar ve esir almak suçlarından sorumlu tutuldu.
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