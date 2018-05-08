MLP Care ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

İlk üç aylık sonuçlarına göre şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 büyüyerek 749 milyon lira olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 büyüyerek 140 milyon lira oldu.

Şirketin düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 büyüyerek 140 milyon lira oldu.

Halka arz sırasındaki sermaye artışından elde edilen 600 milyon liranın, yabancı para cinsinden borçların azaltılmasında kullanılmasıyla, 2017 yıl sonunda 1 milyar 381 milyon lira olan net borç rakamı 929 milyon liraya geriledi.

Şirketin 2017 yılı birinci çeyreğinde 17 milyon lira olan net zarar rakamı da 2018 ilk çeyreğinde 2 milyon lira net kâra dönüştü.

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ BÜYÜME DEVAM EDECEK

Şirketin ilk üç aylık performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Söz verdiğimiz gibi, bilançomuzu halka arzdan sağlanan fonların katkısıyla güçlendirdik. Stratejimize paralel olarak, büyümeye devam ediyoruz. İngiltere’den İran’a, Almanya’dan Gürcistan’a, Bulgaristan’dan Cezayir’e uzanan çok geniş bir coğrafyadan hastalara hizmet veriyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan araştırmaya göre şirketimiz 2016 ve 2017 yılında Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatı liderleri arasında yer aldı. Sağlık turizminin büyümesini artırarak sürdüreceğini öngörüyoruz. ”

Şirketin ilk çeyrekte sağlık turizm geliri yüzde 67,3 büyüme gösterdi. Bu büyümede hasta sayısındaki artışa ek olarak, yurt dışından gelen hastaların daha kompleks işlemlere olan talebinde artış kaydedilmesi de etkili oldu.