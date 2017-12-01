MLS'te finalin adı belli oldu | Toronto - Seattle Sounders

Columbus Crew'u 0-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Toronto, adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Batı Konferansı'nda ise 2-0 ve 3-0'lık skorlarla Houston Dynamo'yu saf dışı bırakan Seattle Sounders, konferans şampiyonu oldu ve finale yükseldi.
Final, 10 Aralık Pazar günü Toronto'nun sahası BMO Field'da oynanacak.
DOĞU'DA ZAFER TORONTO'NUN
Toronto, Doğu Konferansı finalinde çok zorlansa da şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Normal sezonda 69 puan toplayarak konferansı zirvede tamamlayan Kanada ekibi, MLS Play-Offları'nda konferans yarı finaline yükselme hakkı kazanmıştı. Yarı finalde ligin güçlü ekiplerinden New York Red Bulls ile karşı karşıya gelen Toronto, deplasmanda 2-1 kazanırken, kendi sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen konferans finaline yükselen taraf oldu. Konferans finalinde Columbus Crew ile eşleşen Kanada ekibi, deplasmandan 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı. Kendi sahasında maça favori olarak çıkan Toronto, 26'ncı dakikada Victor Vazquez ile penaltı atışından yararlanamadı. 60'ncı dakikada bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız oyuncu Jozy Altidore sahneye çıkarken, takımına final biletini getiren gole imza attı. 1-0'lık sonuçla Toronto, Doğu Konferansı'nda bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.
BATI'DA ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ
Batı Konferansı'nda ise zafer geçen sezon olduğu gibi Seattle Sounders'ın oldu. Normal sezonda konferansını 53 puanla 2'nci sırada noktalayan Seattle Sounders, konferans yarı finalinde Vancouver Whitecaps ile karşı karşıya geldi. İlk maçta deplasmandan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Seattle Sounders, 2'nci maçında kendi sahasında Clint Dempsey'nin 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konferans finalinde sezonun flaş ekiplerinden Houston Dynamo ile karşılaşan Seattle ekibi, ilk maçı deplasmanda 2-0, 2'nci maçı da sahasında 3-0 kazanarak Batı Konferansı'nda üst üste 2'nci kez şampiyonluğa uzandı.
GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI!
MLS 2016'nın finalinde yine Toronto ile Seattle Sounders karşı karşıya gelmişti. Toronto'nun mabedi BMO Field'da oynanan maçta normal süre ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, şampiyonu penaltı atışları tayin etmişti. Penaltı atışları sonucunda deplasmanda Toronto'yu mağlup etmeyi başaran Seattle Sounders, şampiyonluğa ulaşan taraf olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.