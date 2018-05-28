MNG Kargo’ya yeni genel müdür

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün farklı alanlarında görey yapan Boran Uzun, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Uzun, 2017 yılının son ayında göreve başladığı MNG Kargo’da “Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapıyordu.

Değişimin sadece MNG Kargo özelinde kalmayacağını, sektörü de yeniden şekillendireceklerini söyleyen Uzun, “Yaklaşık 9 bin 500 çalışanımızla değişimin heyecanını hissetmeye başladık. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, zamanında ve hasarsız teslimat en önemli başlık haline geldi. Geliştirmekte olduğumuz teknoloji ve uygulamalarla kolay gönderi imkanı ve ödeme seçenekleri sunarak müşteri ve alıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Boran Uzun, lisansüstü eğitimini Insead’de tamamladı. Kariyerine 2001 yılında Procter&Gamble’da başladı. P&G Almanya, ABD ve Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Uzun, MNG Kargo ekibine katılmadan önce 6 yıl boyunca yine bir Turkven yatırımı olan Domino’s Pizza Eurasia Grup’ta Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den sorumlu Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Yatırımlar Direktörü görevini sürdürmekteydi.