Mobilyada kdv indirimi istihdama ve satışlara yaradı

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, mobilyadaki KDV indiriminin hem istihdamı hem de satışları artırdığını belirterek, KDV oranının yüzde 8'de kalmasının, sektörün 2023 hedefleri açısından önemli fayda sağlayacağını bildirdi.

Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ürünlerinde KDV oranının bu ayın sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsattı.

Vergi indirimi sayesinde iyi bir dönem geçiren mobilya sektörü temsilcilerinin, indirimin devam etmesini istediğini belirten Dolu, KDV indirimi sayesinde üretimde yüzde 40 artış sağlandığını, buna paralel satışların da arttığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temmuz ayı istatistiklerine göre, sektörde istihdamın 2017'nin ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 7 arttığına dikkati çeken Dolu, indirimin devam etmesi halinde bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 15'lere ulaşacağını kaydetti.

Dolu, tekstil sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV oranının yüzde 8 olarak sabitlenmesi halinde bunun, sektörün 2023 hedefleri için önemli fayda sağlayabileceğini belirtti.

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