Mobilyayı yüzde 10 ucuza almak için son 3 gün

Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MODSİAD) Başkanı Tamer Bulut yaptığı açıklamada, şubatta hayata geçirilen KDV indiriminin sektör temsilcilerine ve üreticilere olumlu yönde yansıdığını söyledi.
Söz konusu indirimin devam etmesi gerektiğini belirten Bulut, KDV oranının yüzde 8'de kalmasının ileri dönemler için daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.
KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle mobilyada yüzde 10'luk bir ucuzlama oluştuğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:
"Bu oranın sabit kalacağına yönelik duyumlar alıyoruz. Ham madde girişlerindeki yüzde 18'lik KDV oranının da yüzde 8 veya 10 civarlarına indirileceği söyleniyor. Bunlar bizi sevindiren söylemler. Hükümetin KDV indiriminin tüketiciye yansımalarını gördüğünü ve bunun sağlamasının yapıldığını düşünüyoruz. Onun için önümüzdeki günlerde olumlu şeyler bekliyoruz. Ham madde, yarı mamul ve diğer malzemelerdeki yüzde 18'lik KDV'ler de bizi rahatsız ediyor. Satışları artırmak için maliyeti düşürmemiz gerekiyor."
"YÜZDE 10 DAHA PAHALI OLACAK"
Bulut, KDV indirimde son 3 günün içinde olunduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu son günleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Bulut, şunları kaydetti:
"Satışlarımız bugünlerde çok hareketli geçiyor. KDV indiriminden yararlanıp, uygun fiyata mobilya almak isteyenlerin talebi sektöre bu son günlerde hareketlilik getirdi. Bu son 3 gün çok önemli. Mobilya alacaksak ve mecbursak daha sonra ya da 1-2 ay sonra lazım olacak ihtiyacı öne çekebiliriz. Bu alışverişin bence bu 3 günde yapılması bütçeye güzel bir katkıda bulunabilir. Tüketicilere çağrım son günleri iyi değerlendirsinler ve ihtiyacını bu günlerde tamamlasınlar. Sonrasında alacakları mobilyalar yüzde 10 daha pahallı olacaktır."
KDV indirimden yararlanmak için mobilya alışverişi yapan Yağmur Bulut Gökçen de son 3 günü değerlendirmek için alışverişe çıktığını söyledi.
Bu tür indirimlerin bütçelerine güzel katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Gökçen, ilerleyen dönemlerde de benzer indirimler beklediğini ifade etti.
- Mobilya KDV indirimi
- Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
- Tamer Bulut
- KDV indirimi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.