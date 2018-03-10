Fransız modaevi Chanel’in Paris’teki 3 saatlik defilesi için çok sayıda meşe ağacının kesildiği kaydedildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre France Nature Environnement Derneği, ağaçların ortalama 150 yaşında olduğunu belirterek, “Doğal olmak, ormandan dekor için kesilen ve çöpe gönderilen ağaçlar değildir” açıklamasını yaptı.

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