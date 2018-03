Akıllı telefon markası Honor, Paris Sonbahar/Kış Moda Haftası after-show partisinin ev sahibi, meşhur moda tasarım markası KOCHÉ ile ilk işbirliğini duyurdu. Gençlere ilham veren ortak tutkuları ve marka DNA’larının bir araya getirdiği Honor ve KOCHÉ, teknoloji ve modanın eşsiz ve tam bir birlikteliğini yaratmak için çalışacaklar. Paris’teki Moda Haftası sonrasında ikilinin sponsorluğunda düzenlenen parti büyük ilgi gördü. Partiye teknoloji ve moda dünyasından davetliler ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte, Türk pop müziğinin yıldız şarkıcısı Merve Özbey de Honor'un davetlisi olarak yer aldı.

Selfie odaklı aksesuarlar, modanın kalbinde görücüye çıktı

KOCHÉ’nin Kurucusu ve Kreatif Direktörü Christelle Kocher, partide verdiği röportajda teknolojiye olan tutkusunu ve Honor 9 Lite’ının “her an ilham almasını sağladığını” dile getirdi.

Her biri kendi açısından benzersiz ve sınırlı sayıda üretildi

Sınırlı sayıda üretilen bu altı özel telefon kılıfı, her biri kendi açısından benzersiz olacak şekilde, genç ‘trendsetter’lar için tasarlandı. Honor 9 Lite’ın parlak arka yüzünden ilham alınan tasarımlar, gençlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ortaya çıkartıldı. KOCHÉ, tüketicilerin her an elinin altında olacak bu telefon kılıflarını eğlenceli bir dokunuşla selfie odaklı tasarladı.

KOCHÉ takipçileri için partide özel olarak tanıtılan altı kılıf, Honor’un kısa süre önce görücüye çıkardığı dört kameralı, tarz sahibi akıllı telefonu Honor 9 Lite için özel olarak tasarlandı. Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki çift HD lensli 13 MP + 2 MP kameralarıyla gençlerin muazzam kalitede selfie’ler çekebilmesini ve tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor. Cihaz, uçtan uca 5,65 inçlik tam boy HD ekran ve nano ölçekteki optik kaplama ile şık bir görünüme kavuşurken, hem bir moda aksesuarı hem de bir teknoloji harikası olma özelliği taşıyor.