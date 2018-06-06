Moda dünyasının Oscar'ı CFDA Moda Ödülleri kırmızı halısı

Moda dünyasının Oscar'ları olarak billinen, CFDA Moda Ödülleri New York'taki Brooklyn Müzesinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. CFDA Moda Ödülleri kırmızı halısı, ödül töreni kadar çok konuşuldu. İşte Kim Kardashian, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıdan görüntüler...