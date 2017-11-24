Modacı Nur Yerlitaş'a suç duyurusu!

İHA’nın haberine göre; Aliağa'da yaşayan işçi emeklisi İsmail Koca, modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medyada gündeme gelen "Şehitler, mehitler artık bunları duymak istemiyorum" sözlerini bir televizyon programında duyduğunu ve incindiğini, duyarlılık göstererek Nur Yerlitaş hakkında işlem yapılması için Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu dile getirdi.

"Ben de askerlik yaptım, şehitler bizim baş tacımız" diyen Koca, medya önünde olan kişilerin, ülkenin en önemli değerleri olan şehitler hakkında dikkatsizce konuşamayacağını vurguladı.



“BU ÜLKENİN VATANDAŞI OLARAK ÇOK İNCİNDİM”



Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözlerini duyduğu andan itibaren manen incindiğini ve sinirlendiğini belirten İsmail Koca, "Kendisi modacıymış, şehitlerimiz hakkında bu şekilde konuşulmasını kabul etmiyorum. Özür dilediği yönünde haberler okudum ancak ben ülkemizin savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimiz hakkında, söyledikleri sözlerin özrü olabileceğini düşünmüyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak Nur Yerlitaş'ın tavrından çok incindim. Tüm vatandaşlarımızın da gerek bu konuda gerekse benzeri durumlarda duyarlı davranarak, hukuki yolları izlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Nur Yerlitaş