Model 3 sorunları Tesla'ya dakikada 8 bin dolar kaybettiriyor

Geçtiğimiz hafta ağır vasıta modeli Semi ve sürpriz spor otomobiliyle otomotiv endüstrisi gündeminin baş köşesini kimseye kaptırmayan Tesla bir yandan da sorunlarla boğuşuyor.

Wal-Mart başta olmak üzere perakendecilerin Semi için sıraya girmesine ve 0-100 kilometre hızlanmasını 1.9 saniyede çıkan Roadster modelinin araba tutkunlarını mutlu etmesine rağmen yatırımcıların odaklandığı konular farklı.

Bloomberg verilerine göre geçtiğimiz 12 ay boyunca elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dakikada yaklaşık 8 bin dolar, 1 saatte ise 480 bin dolar kaybetti. Bu hızla devam ederlerse gelecek yıl 6 Ağustos'ta Tesla'nın nakit stokunun erimesi işten bile görünmüyor.





Tesla Roadster ve Semi



















































Tesla Roadster ve Semi

2018 ORTASINA DEK 2 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Tesla'nın nakit akışlarındaki sorunun nedeni ise 35 bin dolardan satılacak olan ve sipariş için 1000 dolar kapora alınan Model 3 üretimindeki gecikmeler. Tesla'nın bu nedenle her çeyrekte 1 milyar dolardan olduğu belirtildi.

Ön ödemesi alınmış olmasına rağmen araçların teslimatının beklenenden uzun süreceği biliniyor. 500 binin üzerinde Model 3 siparişi alan firma ağustos ayında bizzat Elon Musk'ın açıkladığı üzere 63 bin sipariş iptali başvurusu almıştı.

Bloomberg uzmanı Kevin Tynan'ın belirttiğine göre Tesla'nın üretimi gerçekleştirmek için 2018 ortasına dek en az 2 milyar dolar sıcak para toplaması gerekiyor. Elon Musk'ın benzer bir sıkıntı yaşamamak için Roadster ve Semi teslimatları için süreci daha da yaydığı söyleniyor.

Nitekim, 250 bin dolar fiyatla satılacak ve 50 bin dolar nakitle Roadster ön siparişi verenler araçların 2019 yılından erken üretilmeye dahi başlanmayacağının bilincinde. Keza Semi için de 5 bin dolar ön ödeme alınıyor ve yine de üretim en erken 2019 yılında başlayacak.

Tesla

tesla model 3

elon musk

Tesla Roadster

Tesla Semi