HT Magazin’den Arif Hür’ün haberine göre, bulunduğu noktaya tırnaklarıyla kazıyıp geldiğini belirten Berkay, “Gençler, önce kendiniz olun. Beslenme çantanızda da sanat müziği, halk müziği, Türk edebiyatı, Nâzım Hikmet, Mahzuni Şerif ve Yaşar Kemal muhakkak olsun” diye öğüt verdi.



Berkay konser heyecanını, “Gecede Nejat Yavaşoğulları, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimler bizimle olacak. 50 yıldır aynı azimle yürüyoruz” sözleriyle anlattı.

cahit berkay