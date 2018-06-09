Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki en önemli kozu olan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı omuz sakatlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Marca'ya röportaj veren Mohamed Salah, Sergio Ramos'un müdahalesiyle sakatlandığı pozisyonla ilgili olarak, ''Yere düştüğümde hem fiziksel acı çektim hem de endişelendim. Şampiyonlar Ligi finalinde oyundan çıkmak zorunda kalmak kariyerimin en kötü anıydı. Öfkeli ve hüzünlüydüm. Daha sonra Dünya Kupası'nda oynayamama ihtimalini de düşündüğümde adeta yıkıldım'' dedi.

"İLK MAÇTA OYNAMAYI UMUYORUM"



Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten Salah, Dünya Kupası'nın ilk maçında oynamak istediğini söyleyerek şöyle konuştu;

''Şu an daha iyiyim. Turnuvadaki ilk maçımızda, Uruguay'a karşı oynamak istiyorum ama bu durum maç yaklaştığında netlik kazanacak. O an kendimi nasıl hissettiğim önemli''

"İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NI KAZANMASI KADAR ÖZEL"



Ülke olarak 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, ''Afrika Kupası'nı kazanmak olağan bir durum ama Dünya Kupası'na katılmak çok daha özel. Afrika Kupası'nı yedi kez kazandık ama Dünya Kupası'na 28 yıldır katılamıyorduk. Aramızda konuşurken sürekli 'Başarmalıyız' diyorduk. Dünya Kupası'na katılmamız, İspanya'nın bu kupayı kazanması kadar özel'' dedi.

"SERGİO RAMOS BANA MESAJ ATTI"'



Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Salah'ın kendisine mesaj attığını belirten Salah, ''Bana yazdı ama bunun asla normal bir durum olduğunu söylemedim'' dedi.

Ramos'un birkaç gün önce yaptığı açıklamayla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise Salah'ın yanıtı ''Komik'' oldu.

Ramos, konuyla ilgili birkaç gün önce verdiği bir demeçte, ''Salah beni çekti ve ben diğer tarafa düştüm. Aslında o diğer omzundan sakatlanmıştı'' şeklinde konuşmuştu.

(Goal)