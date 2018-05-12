Molde - Bodo Glimt karşılaşma önü

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Bodo Glimt takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Molde 14 puanla 3. sırada, Bodo Glimt 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Molde son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bodo Glimt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 506 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Molde kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Bodo Glimt sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Molde son hafta oynanan Aalesund maçında 1-0 kazandı.

Bodo Glimt ise Djurgardens maçında 3-1 yenildi.

Molde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Molde, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Bodo Glimt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bodo Glimt, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.