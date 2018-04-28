Molde - Odd Grenland maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Molde ile Odd Grenland, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 13 puanlı Molde 2. sırada bulunuyor, Odd Grenland 7 puana sahip ve 10. sırada. Molde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 597 kodlu maçı oynayanlar; Molde galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Odd Grenland galibiyet oranı 4.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Molde önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Odd Grenland, Rosenborg karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Molde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Molde, kendi sahasında 9 gol attı, 2 gol yedi.

Odd Grenland, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.