Molde - Odd Grenland maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Molde ile Odd Grenland, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Molde 13 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Odd Grenland 7 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Molde, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Odd Grenland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 597. İddaa'da Molde kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Odd Grenland kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Molde son hafta oynanan Sparta Sarpsborg maçında 2-2 berabere kaldı.

Odd Grenland, Rosenborg karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Molde, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Odd Grenland, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.