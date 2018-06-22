Molde - Stabaek maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Stabaek takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 20 puanlı Molde 8. sırada bulunuyor, Stabaek 11 puana sahip ve 14. sırada. Molde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stabaek son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 182 kodlu maçı oynayanlar; Molde galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Stabaek galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Molde önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Stabaek, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Molde, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 6 gol yedi.

Stabaek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Stabaek, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.