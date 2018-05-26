Molde - Start Kristiansand karşılaşma önü

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Start Kristiansand takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Molde 17 puanla 8. sırada, Start Kristiansand 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Molde son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Start Kristiansand son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 291 kodlu maçı oynayanlar; Molde galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Start Kristiansand galibiyet oranı 5.00. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Molde son hafta oynanan Lilleström maçında 1-0 yenildi.

Start Kristiansand ise Stabaek maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Molde, 12 gol attı ve 5 gol yedi.

Start Kristiansand ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Start Kristiansand, 1 gol atarken 11 gol yedi.