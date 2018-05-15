Molde - Stromsgodset maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Stromsgodset takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 14 puanlı Molde 6. sırada bulunuyor, Stromsgodset 9 puana sahip ve 12. sırada. Molde, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stromsgodset, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Molde galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Stromsgodset galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Molde son haftadaki Sparta Sarpsborg müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Stromsgodset, Aalesund karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Molde, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

Stromsgodset, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Stromsgodset, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.